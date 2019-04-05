شكرا لقرائتكم خبر عن «يانوفيسكي» يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، بقيادة المدير الفني البلجيكي سيدومير يانوفيسكي، قائمة لاعبيه استعدادًا لمواجهة نظيره بيراميدز، غدًا السبت، في المباراة التي ستجمعهما على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة 28 لمسابقة الدوري الممتاز المصري.

وجاءت القائمة التي لم تشهد أي تغيير عن المباراة الماضية كالتالي:

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حراسة المرمى: محمد فوزي – محمود رضا – أيمن رجب.

الدفاع: طارق طه – علاء عبدالعظيم – محمود متولي – باهر المحمدي – محمد هاشم – محمد مجدي – ريتشارد بافور – أحمد أيمن.

الوسط: محمد الضرف – محمود عبدالعاطي «دونجا» – عبدالرحمن مجدي – محمد صادق – وجيه عبدالحكيم – محمد الشامي – كريم بامبو.

الهجوم: أودا مارشال – بنسون شيلونجو.