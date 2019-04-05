شكرا لقرائتكم عسل الأهلى يتوج ببطولة "cas" للإسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توج مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي للاسكواش وبطل العالم للناشئين ببطولة cas الدولية المفتوحة، والتي استضافتها اسلام أباد الباكستانية. وفاز عسل على مواطنه يوسف سليمان، بثلاثة أشواط مقابل شوطين في نهائي مصري خالص، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11, 7-11, 11-2, 11-1, 11-7 . Advertisements كما توجت فريدة محمد بلقب بطولة باكستان المفتوحة لسيدات الاسكواش عقب تغلبها على منافستها السويسرية سيندي ميرلو بثلاثة أشواط مقابل شوط . وتقدر قيمة الجوائز المادية للبطولة بحوالي 28 ألف دولار .

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