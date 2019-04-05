حارس الإسماعيلى يتخلص من الجبس...

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جدة - عمرو شويل تخلص محمد مجدى، حارس مرمى الإسماعيلى، من الجبس الذى تم وضعه فى يده ، بعد تعرض أحد أصابعه للشرخ، على خلفية مشاركته فى مواجهة الإفريقى التونسى بختام مشوار الفريق بدورى أبطال أفريقيا.
وأصبح مجدى يرتدى واقيا على يده من أجل الحماية، حيث من المقرر أن يشارك فى التدريبات الجماعية عند اكتمال شفائه بشكل كامل خلال أسبوعين على أقصى تقدير.
فى ذات السياق ، يرتدى زميله محمد مجدى قلب الدفاع واقٍ أيضا على ذراعه خشية تعرضه لأى إصابة.
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