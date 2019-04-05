شكرا لقرائتكم حارس الإسماعيلى يتخلص من الجبس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تخلص محمد مجدى، حارس مرمى الإسماعيلى، من الجبس الذى تم وضعه فى يده ، بعد تعرض أحد أصابعه للشرخ، على خلفية مشاركته فى مواجهة الإفريقى التونسى بختام مشوار الفريق بدورى أبطال أفريقيا.

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وأصبح مجدى يرتدى واقيا على يده من أجل الحماية، حيث من المقرر أن يشارك فى التدريبات الجماعية عند اكتمال شفائه بشكل كامل خلال أسبوعين على أقصى تقدير.

فى ذات السياق ، يرتدى زميله محمد مجدى قلب الدفاع واقٍ أيضا على ذراعه خشية تعرضه لأى إصابة.