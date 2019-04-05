شكرا لقرائتكم خبر عن بعد واقعة "جنش".. الأرقام والألوان "طرق" لخداع المنافسين فى الملاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك، بقميص قريب فى لونه من نفس لون زى فريق سموحة، خلال المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد بترو سبورت، ضمن مؤجلات الجولة 24 من الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف، وعلى الرغم من إن اللوائح المنظمة للمباريات تنص على ضرورة أن يرتدى الحراس ألوان مخالفة للفريق المنافس حيث من المفترض أن يتم الاتفاق عليها فى الاجتماع الفنى للمباراة وأن يراعيها حكم اللقاء والمراقب إلا إن الحكم لم يعلق على الواقعة ومرت الأمور بشكل طبيعى لتعيد الواقعة إلى الأذهان بعد الوقائع السابقة التى استخدمتها الفرق أو المنتخبات أو اللاعبين فى حيل ذكية لمراوغة المنافسين والتى نستعرضها فى التقرير التالى.

جروس يغير قميص أوباما وبهاء مجدي في كينيا

الزمالك هذا الموسم استخدم "حيلة" القمصان لخداع جورماهيا الكينى فى مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفدرالية حيث منح جروس تعليماته فى التدريبات إلى الثنائى يوسف أوباما مهاجم الفريق والظهير الأيسر بهاء مجدى باستبدال قمصانهم ليرتدى الظهير الأيسر رقم 10 وصانع الألعاب رقم 15 وذلك هرباً من جواسيس الفريق الكينى فى المباراة التى خسرها الأبيض بأربعة أهداف مقابل هدفين.



أوباما وبهاء مجدى

الخطيب غير قميصه مرتين تنفيذا للخدعة

خدعة القمصان ليست وليدة الموسم حيث تعد بمثابة حيلة قديمة حيث سبق وكشف محمود الخطيب أسطورة الكرة المصرية ورئيس الأهلى الحالى، إنه بدل قميصه رقم 10، مرتين، كنوع من الخداع الكروي وروى بيبو القصة قائلاً:"كنا في أحد مباريات كرة القدم في أفريقيا والراحل محمود الجوهري طلب مني تغيير التي شيرت مع محمد عامر"، تابع الخطيب:"المرة الثانية كانت مواجهة بين الأهلى ومونشنجلادباخ وطلب مني هيديكوتى تبديل قميصي مع صفوت عبد الحليم وبالفعل تم تبديل القميص".

Advertisements