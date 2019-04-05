سوبر كورة.. مصر ترد الجميل لأبطال الألقاب القارية السبع فى قرعة أمم إفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد فضل مدير اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا 2019 أن سيتم دعوة عدد كبير من نجوم الرياضة المصرية لحضور مراسم حفل سحب قرعة بطولة أمم إفريقيا 2019 والتي تستضيفها مصر في يونيو المقبل، وتقام القرعة تحت سفح الأهرامات، لمعرفة النجوم المدعوين لحفل القرعة اضغط هنا:

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