مصطفى عسل يتوج ببطولة cas الدولية للاسكواش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج مصطفى عسل لاعب النادى الأهلي للاسكواش وبطل العالم للناشئين ببطولة cas الدولية المفتوحة، والتي استضافتها اسلام أباد الباكستانية. وفاز عسل على مواطنه يوسف سليمان، بثلاثة أشواط مقابل شوطين في نهائي مصري خالص، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11, 7-11, 11-2, 11-1, 11-7 . Advertisements كما توجت فريدة محمد بلقب بطولة باكستان المفتوحة لسيدات الاسكواش عقب تغلبها على منافستها السويسرية سيندي ميرلو بثلاثة أشواط مقابل شوط . وتقدر قيمة الجوائز المادية للبطولة بحوالي 28 ألف دولار .

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