شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. تسليم ميداليات الفائزين في دورة حوض النيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلمت بعثة مصر اليوم الميداليات التي حصلت عليها في دورة ألعاب حوض النيل المقامة في مدينة هيوي الرواندية والتي وصلت إلى 15 ميدالية.
جاءت ميداليات مصر بواقع ثلاث ذهبيات بينهم ذهبيتان للتايكوندو لكلا من شهد الشربيني ودنيا سعد الدين وذهبية لكرة السلة ،و 8 فضيات بواقع ثلاثة للتايكوندو لمروان وائل وعبد الحمن محمد وأحمد محمود حسام وفضيتان لألعاب القوى لكلا من منة الله ابراهيم وعبدالرحمن كرم وفضية الكرة الطائرة الشاطئية رجال وسيدات أيضا وفضية كرة السلة سيدات.
حققت بعثة مصر عدد أربعة برونزيات في التايكوندو لكلا من، مروان مبارك وأدهم طارق وأية محمد محمود وندى وحيد فكري.
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