شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: ملف المتطوعين مسئولية اللجنة المنظمة وحدها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد فضل مدير بطولة الأمم الأفريقية أن اللجنة المنظمة هى المسئول الوحيد عن التعامل مع ملف المتطوعين، وأن أى دعوات للتطوع منسوبة لغير اللجنة ليس لها أى أساس من الصحة ولا يعتد بها.
وأضاف مدير البطولة أن اللجنة المنظمة تولى هذا الملف اهتماما بالغا من خلال إشراف د. جهاد عامر مساعد رئيس اللجنة المنظمة، كما أن هناك جدولا زمنيا لعمل المتطوعين سيتم الإعلان عن تفاصيله رسميا فى حينه.
وتستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا للكبار خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.
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