شكرا لقرائتكم خبر عن سيدومير يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى قائمة لاعبيه، استعدادًا لمواجهة بيراميدز غدًا باستاد الدفاع الجوى لحساب الأسبوع الــ28 بمسابقة الدورى المحلى. جاءت القائمة التى لم تشهد أى تغيير عن المباراة الماضية أمام المقاولون العرب كالتالى: Advertisements حراسة المرمى: محمد فوزى – محمود رضا – أيمن رجب حراسة المرمى: محمد فوزى – محمود رضا – أيمن رجب خط الدفاع: طارق طه – علاء عبد العظيم – محمود متولى – باهر المحمدى – محمد هاشم – محمد مجدى – ريتشارد بافور – أحمد أيمن. خط الدفاع: طارق طه – علاء عبد العظيم – محمود متولى – باهر المحمدى – محمد هاشم – محمد مجدى – ريتشارد بافور – أحمد أيمن. خط الوسط: محمد الضرف – محمود عبد العاطى “دونجا” – عبد الرحمن مجدى – محمد صادق – وجيه عبد الحكيم – محمد الشامى – كريم بامبو. : محمد الضرف – محمود عبد العاطى “دونجا” – عبد الرحمن مجدى – محمد صادق – وجيه عبد الحكيم – محمد الشامى – كريم بامبو. خط الهجوم: أودا مارشال – بنسون شيلونجو. خط الهجوم: أودا مارشال – بنسون شيلونجو.

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