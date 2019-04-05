شكرا لقرائتكم خبر عن 14 مصريا فى قائمة المشاركين ببطولة "دى بى دى" المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة تفصلنا على انطلاق بطولة "دى بى دى" الدولية المفتوحة للاسكواش، والتي تستضيفها إيندهوفين الهولندية، وتصنف بفئة البطولات الذهبية وتبلغ القيمة المالية لجوائزها 106 آلاف دولار للرجال ومثلها للسيدات.
وتشهد البطولة مشاركة واسعة من جانب المصريين المصنفين بقائمة التوب 10 فى التصنيف العالمى للاسكواش، ويشارك بالبطولة فى منافسات الرجال 7 لاعبين وهم: على فرج المصنف الأول عالمياً، محمد الشوربجي المصنف الثاني، كريم عبد الجواد المصنف السادس، محمد أبو الغار المصنف الثامن، مروان الشوربجي المصنف الـ 11، ومصطفى عسل بطل العالم للناشئين، ومازن هشام.
وفى منافسات السيدات تشارك كل من: رنيم الوليلي المصنفة الأولى، نور الشربيني المصنفة الثانية، نور الطيب المصنفة الثالثة، نوران جوهر المصنفة السابعة، مريم متولي،يثرب عادل، و وروان العربي .
وتنطلق البطولة فى 8 أبريل الجارى وتستمر حتى الرابع عشر من نفس الشهر.
كانت هذه تفاصيل خبر 14 مصريا فى قائمة المشاركين ببطولة "دى بى دى" المفتوحة للاسكواش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.