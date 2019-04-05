شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. فيديو نادر لصالح سليم يوجه نصائح لنجوم الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فيديو نادر للأسطورة الراحل صالح سليم رئيس القلعة الحمراء الأسبق، فى جلسته مع لاعبى الأهلى قبل إحدى مباريات القمة ضد الزمالك الغريم التقليدى، ووجه إليهم عدة نصائح للتعامل مع الظروف الصعبة فى المباريات والمواقف الغريبة والضغوط العصبية.. لمشاهدة الفيديو.. اضغط هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة.. فيديو نادر لصالح سليم يوجه نصائح لنجوم الأهلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.