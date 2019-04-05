Kora مشاهدة مباراة الاتحاد والباطن بث مباشر اليوم يلا شوت الجديد دوري بلس الاتحاد والباطن بث مباشر...

مشاهدة مباراة الاتحاد والباطن بث مباشر اليوم دوري بلس الاتحاد والباطن يلا شوت yalla shoot بث مباشر الاتحاد كورة ستار الاسطورة كورة أون لاين جودة متعددة، للمرة الثانية خلال 5 أيام يلتقي فريق الاتحاد السعودي مع الباطن ولكن في بطولة مختلفة حيث يستضيف الاتحاد تلك المباراة في الدوري السعودي للمحترفين الجولة 26 في مباراة مهمة جدا للفيقين فالعميد يسعى وبقوة لحصد الثلاث نقاط للهروب من منطقة الخطر وتجنب الهبوط وتحسين مركزه بعد موسم سلبي في بدايته.

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بث مباشر الاتحاد والباطن دوري بلس يلا شوت الجديد أسرع رابط مشاهدة مباراة الاتحاد والباطن اليوم الأسطورة live الاتحاد والباطن بث مباشر يوتيوب، وجمع دور الثمانية في بطولة كأس الملك الفريقين في مباراة درامية للغاية شهدت اثارة بالغة حين استطاع الباطن التقدم في النتيجة بهدفين ولكن لاعبي العميد استطاعوا العودة في النتيجة في شوط ثانٍ كبير للغاية وانتهت المباراة بفوز الاتحاد بنتيجة 4-3 وتأهل لنصف النهائي لمواجهة كلاسيكو ضد النصر.

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بث مباشر الاتحاد والباطن يلا شوت الاسطورة كورة ستار بث مباشر الاتحاد والباطن كورة لايف kora live، وعن توديع الباطن كأس الملك أمام الاتحاد تحدث مدربه سيبيريا بانيت عن تلك المباراة بأنه يشعر بالاحباط وألمح في حديثه أن قرارات التحكيم ساعدت في تأهل الاتحاد ولكنه بالرغم ما حدث فهو فخور بآداء لاعبيه الذين نجحوا في التفوق على المنافس حتى بعد تأخرهم في النتيجة، وأعلن أن لاعبي فريقه قد حزنوا للغاية بالهزيمة حتى بكوا في غرفة الملابس.

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