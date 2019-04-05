الأهلى يستقبل 5 آلاف طفل فى احتفالات يوم اليتيم بفروع النادى الثلاثة

كتب محمد عراقى

قال العميد محمد مرجان، المدير التنفيذى للأهلى، إن احتفالات عيد اليتيم بدأت اليوم، الجمعة، فى الفروع الثلاثة: مقر النادى بالجزيرة، وفرع مدينة نصر، وفرع الشيخ زايد.

وذلك، على مدار الأيام القادمة، حيث يستقبل النادى ما يزيد عن خمسة آلاف طفل من مختلف المؤسسات والهيئات ودور رعاية الأيتام.

وأكّد المدير التنفيذى، أن الاحتفالات بعيد اليتيم تأتى انطلاقًا من المشاركة المجتمعية للنادي والتفاعل مع المناسبات الاجتماعية المختلفة، انطلاقًا من الدور الوطنى الذى يلعبه النادى الأهلى، ووفقًا لـ«برنامج عائلة الأهلى» الذي...