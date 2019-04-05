الإسماعيلي يُعلن قائمته لمواجهة بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل: أعلن البلجيكي سيدومير، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة بيراميدز بالدوري الممتاز. ويحتضن ملعب الدفاع الجوي مواجهة الإسماعيلي أمام بيراميدز، المقرر لها مساء غدا السبت بالجولة الــ 28 بالدوري المصري. وشهدت القائمة خروج كلا من نادر رمضان وأسامة ابراهيم وعماد حمدي للإصابة. واختار سيدومير قائمة مكونة من: Advertisements حراسة المرمى: محمد فوزي – محمود رضا – أيمن رجب. خط الدفاع: طارق طه – علاء عبد العظيم – محمود متولي – باهر المحمدي – محمد هاشم – محمد مجدي – ريتشارد بافور – أحمد أيمن. خط الوسط: محمد الضرف – محمود عبد العاطى “دونجا” – عبد الرحمن مجدي – محمد صادق – وجيه عبد الحكيم – محمد الشامي – كريم بامبو. خط الهجوم: أودا مارشال – بنسون شيلونجو. ويحتل فريق بيراميدز المركز الثالث برصيد 51 نقطة، بينما يملك الإسماعيلي 35 نقطة بالمركز السابع بجدول ترتيب الدوري.

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