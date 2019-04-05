انت الان تتابع سعد سمير: جاهزون لصن داونز والجميع على قلب رجل واحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد وأحمد محمد ٠٥ أبريل ٢٠١٩ - ٠٣:٥٢ م

سعد سمير

أكد سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صعوبة مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي المقرر لها الثالثة عصر غدٍ السبت في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي. وأضاف سعد سمير خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن الأهلي يخوض جميع مبارياته بروح عالية؛ من أجل تحقيق الفوز كما حدث في مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة التي حسم الأهلي نقاطها بروح الفانلة الحمراء، خاصة أن الجميع يعلم ويقدر صعوبة التفريط في أية نقاط جديدة في مشوار مسابقة الدوري الممتاز؛ من أجل الحفاظ على حظوظ الفريق للفوز باللقب المحلي.

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وأوضح أن لاعبي الأهلي دائما يقاتلون في الملعب من أجل تحقيق الانتصارات، مؤكدا أن هذه الروح تبقى موروثا لجميع الأجيال منذ نشأة النادي عام 1907. وأشار إلى أن الأهلي يحترم منافسه صن داونز وجهازه الفني، مؤكدا أن الجميع داخل الفريق سيكون على قلب رجل واحد؛ من أجل تحقيق نتيجة إيجابية جيدة قبل لقاء العودة