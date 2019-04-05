انت الان تتابع رسميا.. الزمالك يواجه حسنية أغادير في السويس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٥ أبريل ٢٠١٩ - ٠٣:٠١ م

الزمالك

أكد ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن مباراة الزمالك وحسنية أغادير المغربي، المقرر إقامتها في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، ستقام على ملعب الجيش بالسويس، علمًا أن بعثة الزمالك وصلت أمس الخميس، لخوض لقاء الذهاب يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً، بعدما غادرت بعثة الفريق الأبيض على متن رحلة طيران عادية متجهة إلى المغرب، بحضور 20 لاعبا مع أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي. وأنه في حالة نجاح الفارس الأبيض في تخطي عقبة أغادير سيواجه فريق النجم الساحلي التونسي أو الهلال السوداني في نصف نهائي المسابقة.

وتقام المباراة الأحد المقبل على ملعب أدار بالمغرب، حيث كان الزمالك قد تأهل للدور ربع النهائي بالكونفيدرالية بعدما تصدر المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، والتي كانت تضم فريق جور ماهيا الكيني الذي نجح في التأهل برفقة الزمالك، ونصر حسين داي الجزائري وبترو أتلتيكو الأنجولي، اللذين فشلا في التأهل. وضمت القائمة

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