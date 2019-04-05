انت الان تتابع لاسارتي: نسعى للفوز على صن داونز.. والأمور تزداد قوة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد وأحمد محمد ٠٥ أبريل ٢٠١٩ - ٠٣:٣٨ م

مارتن لاسارتي

قال مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي غدا السبت، في تمام الساعة الثالثة عصرا، في ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال الإفريقي تعد مهمة للغاية، خاصة أنها تبقى خطوة مهمة في مشوار البطولة. وأضاف لاسارتي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي وصن داونز أن الأمور في دوري الأبطال تزداد قوة وصعوبة من دور لآخر، والأهلي الآن في ربع النهائي، وهناك 8 فرق وصلت لهذا الدور جميعها لديها نفس الرغبة والطموح للوصول للمربع الذهبي والفوز باللقب.

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وأوضح أن سقوط الأمطار التي هطلت بكثافة على جنوب إفريقيا لا يمثل أدنى مشكلة للأهلي، مؤكدا جاهزية الجميع لتقديم مباراة جيدة وتحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق على استكمال المشوار الإفريقي بنجاح. وقال إن الأهلي أمامه 180 دقيقة فقط هي مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وإن الفريق يتطلع لتخطي هذه المرحلة؛ من