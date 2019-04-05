انت الان تتابع مدرب يد الزمالك يكشف سر تفوق فريقه على الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٠٥ أبريل ٢٠١٩ - ٠٣:٥٥ م

فلفل ومحمد علي

أعرب باسم السبكي المدير الفني لفريق كرة اليد الأول بنادي الزمالك عن سعادته الغامرة بعد الفوز على الأهلي في كأس السوبر الإفريقي بنتيجة 38- 35 التي أُقيمت بالمغرب. وأكد السبكي أن التأهل لمونديال الأندية الذي سيقام بالسعودية هو تتويج كبير لمجهوداتهم في اللقاء، موجها الشكر لكل لاعبي الفريق الذين شاركوا أو الذين تم استبعادهم من القائمة، موضحًا أن الجميع كانوا على قلب رجل واحد في المواجهة وهو سر الفوز. كما اشار المدير الفنى لكوماندوز الزمالك إلى أن الجميع قدم المطلوب منه ولم يفقد الثقة في أي لحظة من المباراة وهو سر الانتصار الكبير.

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ووجه السبكي الشكر لرئيس نادي الزمالك ومجلس الإدارة علي الدعم المستمر وتوفير كل طلبات الفريق المادية والمعنوية، وأبزرها المحترفان التونسيان أسامة البوغانمي وإسكندر زايد، وهو ما أسهم في حسم اللقب الغالي. في سياق متصل أعرب محمود خليل الشهير بـ«فلفل» حارس مرمى فريق كرة اليد بنادي الزمالك عن