انت الان تتابع ‎فضل: ملف المتطوعين مسؤولية اللجنة المنظمة وحدها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٥ أبريل ٢٠١٩ - ٠٣:٢٩ م

محمد فضل

‎أكد محمد فضل، مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، أن اللجنة المنظمة هي المسؤول الوحيد عن التعامل مع ملف المتطوعين، وأن أي دعوات للتطوع منسوبة لغير اللجنة ليس لها أي أساس من الصحة ولا يُعتد بها. و‎أضاف مدير البطولة أن اللجنة المنظمة تولي هذا الملف اهتماما بالغا من خلال إشراف جهاد عامر، مساعد رئيس اللجنة المنظمة، كما أن هناك جدولا زمنيا لعمل المتطوعين سيتم الإعلان عن تفاصيله رسميا في حينه، علما أن قيادات اللجنة حرصت على زيارة المنطقة التي تستقبل حفل سحب قرعة البطولة يوم 12 أبريل الجاري عند سفح الأهرامات.

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واجتمعت اللجنة لمناقشة كل تفاصيل خطة الحفل من حيث التأمين ومراسم الاستقبال والفقرات الترفيهية والمناطق المخصصة للإعلام، وكذلك تنظيم تحرك وفود المنتخبات في أثناء الحفل وبعده؛ للتعرف على الاستادات والفنادق وملاعب التدريب المخصصة لكل منهم. جاء ذلك في حضور مصطفى عزام، نائب رئيس اللجنة المنظمة، ومحمد كامل،