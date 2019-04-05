انت الان تتابع اتحاد الكرة يكشف مصير ملعب لقاء الأهلي وصن داونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٠٥ أبريل ٢٠١٩ - ٠٣:١٨ م
الأهلي
قال ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، إن مباراة الإياب بين الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، في ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي، المقامة في الثالث عشر من أبريل، قد تقام على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية بعد التشاور مع الأمن، خاصة أن الملعب مغلق للصيانة، علمًا أن لقاء الذهاب سيقام الثالثة عصر غد السبت، على ملعب لوكاس موريبي، في بريتوريا، ضمن مواجهات ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي، ويختتم الأهلي اليوم استعداده للمباراة، والذي سيشهد تأكيد المهام والواجبات المكلف بها اللاعبون في مباراة الغد.
ويعقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للنادي الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين، مساء اليوم، داخل معسكر إقامة الفريق في بريتوريا بجنوب إفريقيا. وتشهد المحاضرة الفنية استعراض لقطات مجمعة لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، لتحديد نقاط القوة والضعف في صفوفه، وكذلك مراجعة التعليمات الفنية الأخيرة
ويعقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للنادي الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين، مساء اليوم، داخل معسكر إقامة الفريق في بريتوريا بجنوب إفريقيا.
وتشهد المحاضرة الفنية استعراض لقطات مجمعة لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، لتحديد نقاط القوة والضعف في صفوفه، وكذلك مراجعة التعليمات الفنية الأخيرة للاعبين قبل المواجهة، علمًا أن لقاء العودة في مصر سيقام في الثالث عشر من أبريل الجاري.
كما سيحضر مارتن لاسارتي مؤتمرا صحفيا، اليوم الجمعة، برفقة أحد لاعبي الفريق، وذلك في الثانية والنصف ظهرا بقاعة مؤتمرات ملعب لوكاس موريبي؛ للحديث عن كل الأمور الفنية الخاصة بالمباراة.
يشار إلى أن مجموعة اللاعبين الغائبين عن المباراة، أدت مرانا قويا صباح اليوم الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، قاده حسين عبد الدايم، مساعد مخطط أحمال الفريق.
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