الامارات | القبض على والد ميسي في الأرجنتين

شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على والد ميسي في الأرجنتين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام أرجنتينية أنه تم القبض على خورخى ميسي والد نجم نادى برشلونة الإسباني، الأرجنتينى ليونيل ميسي، فى أحد مراكز الشرطة بمدينة روزاريو الأرجنتينية، على خلفية حادث سير، وقع مساء أمس الخميس.



وكشفت وسائل الاعلام الأرجنتينية أن والد النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي تصادم بسيارته مع شاب يقود دراجة نارية، والتى على أثرها نقل هذا الشاب إلى احدى المستشفيات القريبة من موقع الحادث لتلقى العلاج.

وأضاف التقرير أن الإصابات التى تعرض لها الشاب الذى صدمه والد النجم الأرجنتينى طفيفة، وذلك بعد خضوعه للفحوصات الطبية، ومن المتوقع أن يتم إخلاء سبيل والد ميسي، ويدرس المدعى العام إمكانية فتح دعوى ضد والد النجم الأرجنتينى، إذا كانت الإصابات التى لحقت بهذا الشاب قوية، وسيتم إجراء إختبار كحول على والد ميسي وسيتم تقييم حالته الصحية.

ووقع الحادث فى الحى الذى ولد فيه النجم ليونيل ميسي وعاش فيه طفولته، والذى مازال تعيش فيه عائلة اللاعب حتى الأن.