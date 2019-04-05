شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب ليفربول: مانشستر سيتي لا يضمن الفوز بالألقاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المدير الفني لفريق ليفربول يورجن كلوب إن مانشستر سيتي هو أفضل فريق في العالم حاليا، إلا أن ذلك لا يضمن فوزه بـ 4 بطولات هذا الموسم.

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وقال كلوب- في تصريحات للصحفيين إن "سيتي يبدو أكثر استقرارا من الآخرين، لكن ذلك لا يعني أنه سيفوز بكافة مبارياته"، متابعا "أهتم فقط بمبارياتنا، وليس أمامنا سوى الفوز، وسنواجه ساوثهامبتون، ثم بورتو البرتغالي، وبعدها تشيلسي، ثم بورتو مرة أخرى".

وفي الوقت الذي ينصب فيه التركيز على تتويج سيتي بكافة بطولات الموسم، تصعب مهمة فوز ليفربول بأي من الدوري الممتاز، ودوري الأبطال؛ ومع ذلك لا يتوقع المدرب الألماني أن يتراجع لاعبوه فيما تبقى من الموسم.

يذكر أن سيتي- منافس ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز- توج بالفعل بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية، ويتفوق على ليفربول بفارق نقطة واحدة في صدارة الدوري الممتاز، وبلغ دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا وقبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.