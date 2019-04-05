شكرا لقرائتكم سعد سمير: الروح القتالية "إرث" كل الأجيال بالأهلى منذ 1907... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سعد سمير مدافع الأهلى على صعوبة مواجهة صن داونز الجنوب أفريقى المقرر لها الثالثة عصر غدٍ السبت، فى ذهاب ربع نهائى دورى الأبطال الأفريقى.

وأضاف سعد سمير خلال المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة أن الأهلى يخوض جميع مبارياته بروح عالية؛ من أجل تحقيق الفوز كما حدث فى مباراة الاتحاد السكندرى الأخيرة التى حسم الأهلى نقاطها بروح الفانلة الحمراء، خاصة أن الجميع يعلم ويقدر صعوبة التفريط فى أى نقاط جديدة فى مشوار مسابقة الدورى الممتاز من أجل الحفاظ على حظوظ الفريق للفوز باللقب المحلى.

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وأوضح سعد سمير أن لاعبى الأهلى دائما يقاتلون فى الملعب من أجل تحقيق الانتصارات، مؤكدًا أن هذه الروح تبقى موروثا لجميع الأجيال منذ نشأة النادى عام 1907، مشيراً إلى أن الأهلى يحترم منافسه صن داونز وجهازه الفنى، مؤكدا أن الجميع داخل الفريق سيكون على قلب رجل واحد؛ من أجل تحقيق نتيجة إيجابية جيدة قبل لقاء العودة يوم 13 أبريل الحالى.

وقال سعد سمير إن الأهلى جاهز لخوض المباراة بغض النظر عن هطول الأمطار من عدمه، مؤكدا أن الفريق مستعد لكل هذه الأمور التى سبق أن واجهها من قبل وكان آخرها فى مباراة القمة التى شهدت هطول الأمطار بغزارة، وأثرت على أرض الملعب.

وذكر سعد سمير أن الأهلى لديه اسم وتاريخ كبير فى القارة الأفريقية، وأمامه أهداف مهمة هذا الموسم تتمثل فى الفوز بالدورى واستعادة بطولة دورى أبطال أفريقيا، متمنيا أن يكون التوفيق حليف الأهلى غدا أمام صن داونز لتحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق فى مباراة العودة بمصر.