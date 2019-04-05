شكرا لقرائتكم دعوة نجوم مصر الفائزين بالـ7 ألقاب قارية لحضور قرعة أمم إفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد فضل مدير اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا 2019 أن سيتم دعوة عدد كبير من نجوم الرياضة المصرية لحضور مراسم حفل سحب قرعة بطولة "can 2019" بالقاهرة والتي تستضيفها مصر في يونيو المقبل، وتقام القرعة تحت سفح الأهرامات.

قال فضل فى تصريحات خاصة أنه سيتم دعوة كل نجوم مصر الفائزين الذين مثلوا منتخب مصر وفي نفس الوقت ساهموا فى تتويج الفراعنة بالسبعة ألقاب قارية بدءا من عام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010، حيث سيتم دعوة المتواجدين علي قيد الحياة من نجوم المنتخب القدامى.

ووجه فضل الشكر إلى يونس المصرى وزير الطيران لموافقته علي تخصيص صالة لاستقبال ضيوف قرعة أمم إفريقيا ، من أجل أن يكون الاستقبال "VIP" للمدعوين ويأخذون انطباع جيد عن التنظيم في مصر والجهد الملموس لخروج البطولة فى أبهى صورها.

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تحدث فضل عن ملأ استمارات للمتطوعين فى بعض المحافظات التى تستضيف منافسات البطولة، مؤكدا أن هذه الأمور لا تمت بصلة للجنة المنظمة وهو نوع من النصب علي المتطوعين ، ولو حدث أي أمر بخصوص ذلك سيكون عن طريقه بصفته مدير اللجنة المنظمة أو عن طريق جهاد عامر رئيسة لجنة المتطوعين وعبر قنواتنا الشرعية عبر الموقع الالكترونى وصفحاتنا علي مواقع السوشيال ميديا، والتي سيتم الإعلان من خلالها.