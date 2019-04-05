شكرا لقرائتكم لاسارتي: نعانى من ضغط المباريات وأمطار جنوب أفريقيا لا تقلقنا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى أن مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي فى الثالثة عصر غداً السبت في ذهاب دور الثمانية لدوري الابطال خطوة مهمة في مشوار التتويج بالبطولة.

وأضاف لاسارتي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي أن الأمور في دوري الأبطال تزداد قوة وصعوبة من دور لآخر، والأهلي الآن في ربع النهائي، وهناك 8 فرق وصلت لهذا الدور جميعها لديها نفس الرغبة والطموح للوصول للمربع الذهبي والفوز باللقب.

أوضح المدير الفني للأهلي أن سقوط الأمطار التي هطلت بكثافة على جنوب إفريقيا بداية من فجر اليوم لا تمثل أدنى مشكلة للفريق، مؤكدًا جاهزية الجميع لتقديم مباراة جيدة وتحقيق نتيجة إيجابية تساعد على استكمال المشوار الإفريقي بنجاح، معلقاً :" الأهلي أمامه 180 دقيقة فقط هما مجموع مباراتي الذهاب والإياب أمام صن داونز، وأن الفريق يتطلع لتخطي هذه المرحلة، من أجل الصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".

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وأشار لاسارتي إلى أن الأهلي يخوض مباراة كل ثلاثة أيام، حيث واجه الزمالك في ظروف صعبة، وبعدها خاض مباراة الاتحاد التي كان الفريق في حاجة ماسة لتحقيق الفوز بها، من أجل الاستمرار بقوة في المنافسة على لقب بطولة الدوري.

وشدد لاسارتي على أن الجميع يبحث غدا أمام بطل جنوب إفريقيا عن تحقيق الفوز ــ رغم كل الظروف المحيطة ، من أجل تحقيق الهدف المنشودة بحصد لقب البطولة الإفريقية.