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شكرا لقرائتكم هداف صن داونز: مواجهة الأهلي هي أهم مباراة في مسيرتي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تحدث ليبوهانج مابوي هداف فريق صن داونز الجنوب أفريقى عن مواجهة الأهلي المقرر إقامتها غدًا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
ليبوهانج مابوي
وقال مابوي في تصريحات نقلتها صحيفة "كيك أوف" الجنوب أفريقية: "أعتقد أن مواجهة الأهلي ستكون أهم مباراة في مسيرتي حتى الآن، أعرف الفريق المصري جيدا فهو عملاق وأنا متحمس جدا لتلك المواجهة."
وأضاف قائلا: "هم قادمين إلى ملعبنا وعلينا أن نحقق نتيجة تساعدنا قبل الذهاب إلى ملعبهم الأسبوع المقبل."
واختتم مابوي تصريحاته قائلا: "علينا ألا نستقبل هدفا على ملعبنا، ونحن فريق مميز ونمتلك لاعبين على مستوى عالى، وأعتقد إذا لعبنا بطريقتنا المعتادة، فلن يقدر الأهلي على إيقافنا."
ويتصدر ليبوهانج مابوي قائمة هدافي صن داونز هذا الموسم برصيد 9 أهداف في 36 مباراة بكل المسابقات هذا الموسم.
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