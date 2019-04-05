شكرا لقرائتكم ملعب نادي النصر ينضم إلى ملاعب كأس الأمم الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم اختيار ملعب نادي النصر بمصر الجديدة لإستضافة تدريبات أحد الفرق المشاركة في البطولة والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين. واستلمت اللجنة المنظمة ملعب ملعب النصر بعد إجراء معاينة للملعب ولغرف خلع الملابس وصالة الجيم ، حيث يمتلك النصر إمكانيات تؤهله لاستضافة كبار المنتخبات للتدريب، وبدأت اللجنة بعمل بعض التطوير للملعب ولغرف الملابس. ويخوض فريق النصر مباراته أمام الشمس في الجولة الأخيرة بالدوري الممتاز ب مجموعة القاهرة والمقرر لها الخميس بعد القادم علي ملعب المركز الاوليمبي بالمعادي كما تم نقل تدريبات الفريق للملعب السباعي الخاص بالناشئين بالنادي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ملعب نادي النصر ينضم إلى ملاعب كأس الأمم الأفريقية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.