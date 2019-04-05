شكرا لقرائتكم توضيح من محمد فضل حول المتطوعين في كأس الأمم الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد فضل مدير بطولة الأمم الأفريقية أن اللجنة المنظمة هي المسئول الوحيد عن التعامل مع ملف المتطوعين ، وأن أي دعوات للتطوع منسوبة لغير اللجنة ليس لها أي أساس من الصحة ولا يعتد بها.

أضاف مدير البطولة أن اللجنة المنظمة تولي هذا الملف اهتماما بالغا من خلال إشراف د. جهاد عامر مساعد رئيس اللجنة المنظمة ، كما أن هناك جدولا زمنيا لعمل المتطوعين سيتم الإعلان عن تفاصيله رسميا في حينه.

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وتستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، وتسحب القرعة يوم الجمعة المقبل.

كما أصدرت اللجنة المنظمة بيانا حول المتطوعين في السويس جاء كالتالي..