- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم توضيح من محمد فضل حول المتطوعين في كأس الأمم الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد محمد فضل مدير بطولة الأمم الأفريقية أن اللجنة المنظمة هي المسئول الوحيد عن التعامل مع ملف المتطوعين ، وأن أي دعوات للتطوع منسوبة لغير اللجنة ليس لها أي أساس من الصحة ولا يعتد بها.
أضاف مدير البطولة أن اللجنة المنظمة تولي هذا الملف اهتماما بالغا من خلال إشراف د. جهاد عامر مساعد رئيس اللجنة المنظمة ، كما أن هناك جدولا زمنيا لعمل المتطوعين سيتم الإعلان عن تفاصيله رسميا في حينه.
وتستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، وتسحب القرعة يوم الجمعة المقبل.
كما أصدرت اللجنة المنظمة بيانا حول المتطوعين في السويس جاء كالتالي..
بيان بشأن المتطوعين في كأس الامم الافريقية
كانت هذه تفاصيل خبر توضيح من محمد فضل حول المتطوعين في كأس الأمم الأفريقية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.