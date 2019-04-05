الإسماعيلى يحشد 20 لاعبا لموقعة بيراميدز...

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جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى قائمة لاعبيه ، استعدادًا لمواجهة بيراميدز غدًا باستاد الدفاع الجوى لحساب الأسبوع الــ28 بمسابقة الدورى المحلى. وجاءت القائمة التى لم تشهد أى تغيير منذ المباراة الماضية كالتالى: حراسة المرمى: محمد فوزى – محمود رضا – أيمن رجب Advertisements خط الدفاع: طارق طه – علاء عبد العظيم – محمود متولى – باهر المحمدى – محمد هاشم – محمد مجدى – ريتشارد بافور – أحمد أيمن. خط الوسط: محمد الضرف – محمود عبد العاطى “دونجا” – عبد الرحمن مجدى – محمد صادق – وجيه عبد الحكيم – محمد الشامى – كريم بامبو. خط الهجوم: أودا مارشال – بنسون شيلونجو.

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