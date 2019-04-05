شكرا لقرائتكم رسميًا.. الزمالك وحسنية أغادير فى السويس بعد استبعاد برج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل اتحاد الكرة خطابا رسميًا إلى الاتحاد الأفريقي "كاف" أبلغه رسميًا بتحديد ملعب ستاد الجيش بالسويس لاستضافة مباراة الزمالك أمام حسنية أغادير المغربى في إياب دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية. ويحل الزمالك ضيفاً يوم الأحد أمام حسنية أغادير بالمغرب فى دور الـ8 للبطولة الكونفدرالية ثم لقاء العودة يوم 14 إبريل الجاري باستاد الجيش بالسويس. كانت بعثة الزمالك قد وصلت صباح اليوم للمغرب وضمت 20 لاعباً هم :"محمود عبد الرحيم جنش وعماد السيد وعمر صلاح فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة وبهاء مجدى ومحمد عبد السلام فى خط الدفاع، طارق حامد ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومحمد ابراهيم وإبراهيم حسن ومحمد عنتر فى خط الوسط، عمر السعيد وخالد بوطيب فى خط الهجوم".

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