شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستقبل 5 آلاف طفل فى احتفالات يوم اليتيم بفروع النادى الثلاثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال العميد محمد مرجان، المدير التنفيذى للأهلى، إن احتفالات عيد اليتيم بدأت اليوم، الجمعة، فى الفروع الثلاثة: مقر النادى بالجزيرة، وفرع مدينة نصر، وفرع الشيخ زايد.

وذلك، على مدار الأيام القادمة، حيث يستقبل النادى ما يزيد عن خمسة آلاف طفل من مختلف المؤسسات والهيئات ودور رعاية الأيتام.

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وأكّد المدير التنفيذى، أن الاحتفالات بعيد اليتيم تأتى انطلاقًا من المشاركة المجتمعية للنادي والتفاعل مع المناسبات الاجتماعية المختلفة، انطلاقًا من الدور الوطنى الذى يلعبه النادى الأهلى، ووفقًا لـ«برنامج عائلة الأهلى» الذي تحظى فيه المشاركة المجتمعية على جانب كبير، وفي إطار توجهات مجلس إدارة النادى، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والتى يؤكد عليها دائمًا فى معظم اجتماعاته.

وأشار مرجان، إلى أن هناك برنامجًا ترفيهيًا تم إعداده للاحتفال بيوم اليتيم، يتضمن ممارسة الألعاب الرياضية، والترفيهية، وفقرات غنائية، وكذلك مسابقات خاصة، وتقديم الهدايا للأيتام.

وأضاف أن الاحتفال بعيد اليتيم بات عادة سنوية، يحرص عليها النادي الأهلي انطلاقًا من دوره الفعال في المشاركة المجتمعية وخدمة قضايا الوطن.