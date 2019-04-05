شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة وأبو ريدة يتفقدان موقع إجراء حفل قرعة أمم أفريقيا 2019..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، جولة تفقدية يرافقة فيها المهندس هانى أبوريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم ورئيس اللجنة المنظمة بمنطقة سفح الأهرامات التى ستشهد مراسم حفل إجراء قرعة بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم رقم 32.

موقع اجراء حفل قرعة كأس الامم الافريقية وتفقد أشرف صبحى المسرح الخاص بإجراء القرعة، وجميع المداخل والمخارج ومنطقة كبار الزوار، مثنياً على الجهد المبذول من قبل اللجنة المنظمة والقائمين عليها. وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذا الحفل سيكون الأفضل فى تاريخ الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "CAF" ويعكس قدرة مصر التنظيمة لأى حدث رياضى عالمى. وأشار أشرف صبحى إلى أن القيادة السياسية لديها الإيمان الكامل بأن الرياضة هى أحد مقومات الدولة الشاملة والقوة الناعمة التى تصنع الفارق، مؤكدا أن تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم رقم 32 سيكون الحدث الأبرز والذي يتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي. Advertisements وأكد وزير الشباب والرياضة أن اختيار سفح الأهرامات لإجراء حفل فعاليات قرعة البطولة يعبر عن تاريخ وحضارة مصر والذى سيساهم بشكل كبير للترويج سياحيا لمصر. حضر الجولة التفقدية محمد فضل مدير البطولة، وأحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، والدكتور مصطفي عزام مساعد رئيس اللجنة المنظمة. يذكر أن مصر فازت بتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية رقم 32، والتي ستنطلق فعالياتها يونيو المقبل بمشاركة 24 منتخبا إفريقيا، وستجرى حفل مراسم القرعة 12 أبريل الجاري، بحضور عدد من نجوم كرة القدم في أفريقيا والعالم.

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