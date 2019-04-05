شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يواجه سلوفاكيا وديا مرتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار الجهاز الفنى لمنتخب مصر لكرة الصالات بقيادة هشام صالح ونادر رشاد 14 لاعبا لوديتى سلوفاكيا المقرر لهما يومى9 و10 أبريل من الشهر الجارى، فى إطار الإعداد لأمم أفريقيا، واللاعبون هم جمال عبد الناصر وعبد الرحمن عباس ورجب رمضان ومصطفى عيد وأحمد عبد القادر والمعتز بالله سامى وإبراهيم مجدى ومحمد منصور وصلاح حسنى ويوسف محسن ومحمد أحمد السيد ومؤمن حمدان ومصطفى عبد المجيد ومحمد سعيد. بينما تم استبعاد عبده الأشول وعصام علاء وبلال السيد وصابر سيد وسعيد مفرح لعدم الحصول على تأشيرة السفر.

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