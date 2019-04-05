شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يوقع اتفاقا مع إحدى الجامعات الفرنسية لتقديم خدمات تعليمية للفرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرم النادى الأهلى اتفاقا مع إحدى الجامعات الفرنسية المصنفة ضمن العشر الجامعات الأولى على مستوى العالم فى تخصص إدارة الأعمال؛ لتقديم خدمات للأعضاء والعاملين بالنادى، من خلال إقامة ورش عمل للإعداد النفسى فى إدارة الوقت والتحكم فى الانفعالات لجميع الفرق الرياضية، وإقامة ورش عمل فى فنون التواصل والتكامل وخدمة العملاء لموظفى النادى، كما يتضمن الاتفاق حصول أعضاء النادى على خصم 30%، حال التقدم للحصول على دبلومة أو ماجيستر الإدارة والتسويق الرياضي الخاصة بالجامعة.

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ويأتى هذا الاتفاق فى إطار المشاركة المجتمعية للنادى، والتى أكد عليها محمود الخطيب رئيس النادى فى معظم أحاديثه منذ توليه المسئولية.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة الأفريقية للكرة الطائرة للسيدات برئاسة المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة، والتى نظمها النادى مؤخرا قد نجحت فى التعاقد مع الجامعة كأحد رعاة البطولة، وتضمن الاتفاق تقديم خدمات تعليمية وورش عمل للموظفين والفرق الرياضية، وخصم خاص على الدبلوم والماجستير لأعضاء النادى.