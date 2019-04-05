شكرا لقرائتكم خبر عن حسنية أغادير يحشد جمهوره بطرح التذاكر قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت إدارة حسنية أغادير المغربى على طرح تذاكر مواجهة الزمالك مع استمرار عمليات البيع على مدار الأيام الجارية قبل المباراة التى ستقام بين الفريقين علي ملعب أدرار، بعد غد الأحد، فى ذهاب دور ربع النهائى بالكونفدرالية.

وترغب إدارة الفريق المغربى فى حشد جمهورها أمام الزمالك الذى يطمح جهازه ولاعبوه فى تحقيق نتيجة إيجابية بالمغرب قبل لقاء العودة الذى سيجمع الفريقان يوم 14 من الشهر الجارى باستاد الجيش فى السويس.

وكانت بعثة الزمالك قد وصلت فى الساعات الأولى من صباح اليوم لمدينة أغادير استعدادا لخوض المباراة، حيث سيخوض الفريق الأبيض مرانه الأول اليوم بالمغرب.

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تذاكر حسنية أغادير