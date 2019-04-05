شكرا لقرائتكم خبر عن سيدومير يجتمع بثنائى الإسماعيلى قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد البلجيكى سيدومير يانيفسكى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى اجتماعا مع ثنائى الفريق عبد الرحمن مجدى وأحمد أيمن، فى حضور محمد محسن أبو جريشة المدرب العام، وذلك على هامش المران الختامى.

وأنهى الفريق تحضيراته للمباراة المرتقبة أمام بيراميدز المقرر لها غدا السبت، باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الـ28 بمسابقة الدورى المحلى.

وفى ذات السياق حرص المدرب البلجيكى على منح تعليمات خاصة لكريم بامبو جناح الفريق وهدافه.