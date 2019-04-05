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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 5 / 4 / 2019 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها "النقاز" يعود لتشكيل الزمالك الأساسى أمام حسنية أغادير، والدرندلى يهدى درع الأهلي إلى سفير مصر فى جنوب أفريقيا.

"النقاز" يعود لتشكيل الزمالك الأساسى أمام حسنية أغادير

يعود التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن للزمالك، لقيادة الجبهة اليمنى للفريق الأبيض بشكل أساسى فى مواجهة حسنية أغادير المغربى، فى المباراة التى ستجمع الفريقين بعد غد الأحد، فى ذهاب دور ربع النهائى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

الدرندلى يهدى درع الأهلي إلى سفير مصر فى جنوب أفريقيا

أهدى خالد الدرندلى، أمين صندوق الأهلى ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، درع وعلم النادى إلى سفير مصر فى جنوب أفريقيا شريف عيسي، على هامش الزيارة الرسمية التى قام بها وفد بعثة الأهلى والذى ترأسه خالد الدرندلى وبرفقته سمير عدلى المدير الإدارى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى، بالإضافة إلى الوفد الإعلامى المرافق للبعثة إلى السفارة المصرية فى جنوب أفريقيا.

صن داونز يخفض أسعار تذاكر مباراة الأهلي لتحفيز جماهيره

خفضت إدارة نادى صن داونز الجنوب أفريقى أسعار تذاكر مباراة الأهلي المرتقبة فى الثالثة عصر غد السبت فى ذهاب ربع نهائى دورى الأبطال الأفريقى.

دنيا سعد الدين تضيف ذهبية لمصر فى التايكوندو بدورة حوض النيل

حصدت دنيا سعد الدين المركز الأول والميدالية الذهبية فى منافسات وزن 44 كيلو فى التايكوندو بدورة حوض النيل المقامة بمدينة هيوى الرواندية.

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الزمالك يجهز عرضاً رسمياً لدجلة لشراء محمد عبد العاطى

وعد مسئولو الزمالك محمد عبد العاطى، لاعب فريق وادى دجلة، بتقديم عرض رسمى لمسؤلى ناديه خلال الفترة المقبلة، من أجل ضمه لصفوف القلعة البيضاء فى انتقالات الصيف المقبلة.

أبو ريدة يُخمد "فتنة" عامر حسين مع أعضاء الجبلاية بعد أزمة برج العرب

تدخل هانى أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، لاحتواء الأزمة التى نشبت خلال الساعات الأخيرة، بين عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وبعض أعضاء مجلس الجبلاية ، لاسيما بعد شكوى رئيس المسابقات من تصريحات بعض الأعضاء فيما يتعلق بملف بعض المباريات المهمة وهو ما تسبب فى حالة من اللغط داخل الوسط الرياضى.

مجدى عبد الغنى يرد على حسام حسن بسبب عرض تدريب السنغال

علّق مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على اتهام حسام حسن المدير الفني لسموحة، بقيام أحد مسئولى الجبلاية بالتقليل منه لدى الجانب السنغالى بعد تلقيه عرضا لتدريب أسود التيرانجا.