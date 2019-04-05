شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتى يتحدث عن تأثير الأمطار وضغط المباريات قبل مواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى إن مواجهة صن داونز الجنوب أفريقى فى الثالثة عصر غد السبت فى ذهاب دور الثمانية لدورى الأبطال مهمة للغاية، خاصة أنها خطوة مهمة فى مشوار البطولة.

وأضاف لاسارتى، فى المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة الأهلى وصن داونز الجنوب أفريقى أن الأمور فى دورى الأبطال تزداد قوة وصعوبة من دور لآخر، والأهلى الآن فى ربع النهائى، وهناك 8 فرق وصلت لهذا الدور لديها نفس الرغبة والطموح للوصول للمربع الذهبى والفوز باللقب.

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وأوضح المدير الفنى للأهلى أن سقوط الأمطار بكثافة على جنوب أفريقيا بداية منذ فجر اليوم لا تمثل أدنى مشكلة للفريق، مؤكدًا جاهزية الجميع لتقديم مباراة جيدة وتحقيق نتيجة إيجابية تساعد على استكمال المشوار الأفريقى بنجاح، معلقاً "الأهلى أمامه 180 دقيقة فقط هى مجموع مباراتى الذهاب والإياب أمام صن داونز، وأن الفريق يتطلع لتخطى هذه المرحلة، من أجل الصعود إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا".

وأشار لاسارتى إلى أن الأهلى يخوض مباراة كل ثلاثة أيام، حيث واجه الزمالك فى ظروف صعبة، وبعدها خاض مباراة الاتحاد التى كان الفريق فى حاجة ماسة لتحقيق الفوز بها، من أجل الاستمرار بقوة فى المنافسة على لقب بطولة الدورى.

وشدد لاسارتى على أن الجميع يبحث غدا أمام بطل جنوب أفريقيا عن تحقيق الفوز ــ رغم كل الظروف المحيطة، من أجل تحقيق الهدف المنشود بحصد لقب البطولة الأفريقية.