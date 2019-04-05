شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يطمئن على بعثة الأهلى فى جنوب أفريقيا قبل مواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى خالد الدرندلى أمين صندوق الأهلى ورئيس بعثة الفريق فى جنوب أفريقيا اتصالا هاتفيا من محمود الخطيب رئيس النادى للاطمئنان على بعثة الأهلى وجاهزية فريق الكرة لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقى عصر غدٍ السبت فى ذهاب ربع نهائى دورى الأبطال الأفريقى.

وشدد رئيس النادى الأهلى على ثقته الكبيرة فى عناصر الفريق وجهازهم الفنى على تحمل المسئولية فى هذه المرحلة الصعبة، سواء على الصعيد المحلى أو الأفريقى لإسعاد جماهيرهم واستعادة اللقب الأفريقى والعودة للمشاركة فى كأس العالم للأندية بإذن الله.

فيما أكد الدرندلى على الروح القتالية للاعبين، والتصميم على تقديم عرض طيب أمام بطل جنوب أفريقيا غدا لتحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق قبل مباراة العودة فى مصر يوم 13 أبريل الحالى.