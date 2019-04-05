النصر يخوض مبارياته خارج ملعبه بسبب بطولة أمم أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم اختيار ملعب نادى النصر بمصر الجديدة لاستضافة تدريبات أحد الفرق المشاركة فى البطولة، التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين. Advertisements واستلمت اللجنة المنظمة ملعب النصر بعد إجراء معاينة للملعب ولغرف خلع الملابس وصالة الجيم، حيث يمتلك النصر إمكانيات تؤهله لاستضافة كبار المنتخبات للتدريب، وبدأت اللجنة بعمل بعض التطوير للملعب ولغرف الملابس. ويخوض فريق النصر مباراته أمام الشمس فى الجولة الأخيرة بالدورى الممتاز ب مجموعة القاهرة والمقرر لها الخميس بعد المقبل على ملعب المركز الأولمبى بالمعادى، كما تم نقل تدريبات الفريق للملعب السباعى الخاص بالناشئين بالنادى.

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