“يلا شوت الاهلي Kora لايف” مشاهدة مباراة الاهلي والشباب بث مباشر تابع لايف يوتيوب الأسطورة DAWRI...

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يلعب الاهلي اليوم مباراة مع الشباب تبدأ في تمام الساعة 8:45 مساءاً على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، وستُنقل على قنوات KSA SPORTS HD 1 و DAWRI PLUS HD 1، إلى جانب تطبيق دوري بلس وجوي TV على الهواتف الذكية.