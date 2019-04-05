بث مباشر مباراة الأهلي والشباب kora star كورة لايف بث مباشر الشباب والاهلي الاسطورة dawri plus...

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مشاهدة مباراة الأهلي والشباب بث مباشر يلا شوت مباراة الأهلي والشباب الاسطورة للبث المباشر beIN مشاهدة مباراة الأهلي والشباب بث مباشر الأهلي والشباب بث مباشر رابط مباراة الأهلي والشباب بث مباشر، وتُقام المباراة في تمام الساعة الثامنة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت الرياض على قناة السعودية الرياضية الأولى ودوري بلس الأولى بتعليق سمير المعيرفي على ksa وعيسى الحربين على دوري بلس، وتنتظر جماهير الأهلي من فريقهم الفوز واقتناص الثلاث نقاط ليقتربوا من المركز الثالث.

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بث مباشر مباراة الشباب والأهلي كورة ستار كورة أون لاين الأهلي والشباب yalla shoot كورة جون مباراة الشباب والأهلي الاسطورة بث مباشر الشباب والأهلي ماتش الشباب والأهلي بث مباشر، وقد نشر الشباب أخبار مُحزنة عن حالة حارسه التونسي فاروق بن مصطفى أفادت بإصابته بتمزق من الدرجة الثانية بالرباط الجانبي للركبة ولم يتم تحديد فترة غيابه عن الملاعب، تلك الإصابة التي تعرض لها الحارس في مباراة أُحد والتي استطاع الشباب الفوز فيها بهدفين مقابل هدف.

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