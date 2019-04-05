الأسطورة dawriplus مشاهدة مباراة الاتحاد والباطن بث مباشر KSA SPORTS كورة ستار AL-Ittihad يوتيوب|...

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مشاهدة مباراة الاتحاد والباطن بث مباشر

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يلعب الاتحاد اليوم مباراة مع الباطن تبدأ في تمام الساعة 8:45 مساءاً على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وستُنقل على قنوات KSA SPORTS HD 2 و DAWRI PLUS HD 2، إلى جانب تطبيق دوري بلس وجوي TV على الهواتف الذكية.

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