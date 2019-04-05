مشاهدة مباراة الاتحاد والباطن بث مباشر yalla shoot كورة ستار الاتحاد والباطن بث مباشر KORA LIVE...

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الباطن والاتحاد بث مباشر مشاهدة ماتش الاتحاد والباطن كورة أون لاين مباراة الاتحاد والباطن كورة لايف مباراة الاتحاد والباطن بث مباشر يلا شوت مباراة الاتحاد والباطن الاسطورة للبث المباشر مباراة الاتحاد والباطن، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة على قناة ksa sports hd 2 بتعليق عبد الله الغامدي بالإضافة إلى تعليق حماد العنزي على دوري بلس 2، وقد انتهت مباراة الذهاب بفوز الاتحاد بنتيجة 3-1.

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