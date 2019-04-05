بث مباشر مباراة الاتحاد والباطن kora star الاتحاد والباطن بث مباشر كورة لايف الاسطورة بث مباشر...

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مشاهدة مباراة الاتحاد والباطن بث مباشر يلا شوت مباراة الاتحاد والباطن الاسطورة للبث المباشر beIN مشاهدة مباراة الاتحاد والباطن بث مباشر الاتحاد والباطن بث مباشر رابط مباراة الاتحاد والباطن بث مباشر، ينطلق اللقاء الساعة الثامنة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت الرياض على قناة السعودية الرياضية الثانية ودوري بلس الثانية، وقد أكد مدرب الاتحاد بأنه سعيد باللاعبين الذين معه وكيفية تحويلهم الخسارة إلى فوز في الشوط الثاني من اللقاء، كما طالب الجماهير بالمساندة وتأجيل الانتقادات حتى نهاية الموسم.

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بث مباشر مباراة الباطن والاتحاد كورة ستار كورة أون لاين الاتحاد والباطن yalla shoot كورة جون مباراة الباطن والاتحاد الاسطورة بث مباشر الباطن والاتحاد ماتش الباطن والاتحاد بث مباشر، وقد أضاف المولد أنه غير راضٍ عن مستواه في الفترة الماضية وهي ما يُقارب الأربعة مباريات الماضية وكل لاعب مُعرض لهذه الفترة لكنه سيتحدى نفسه للخروج من هذه المرحلة سريعاً كما أنه سيتقبل انتقادات الجماهير له، كما علق على مباراة الباطن في الكأس وأكد أنه سعيد بالفوز الثمين على الباطن ولكن لابد للاستعداد لمباريات الكأس.

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