تحديث “هنا” ترتيب جدول الدوري الإنجليزي/ مانشستر سيتي في الصدارة ” بعد مواجهات...

نعرض معكم من خلال التقرير التالي، ترتيب جدول الدوري الإنجليزي بعد مباريات الأربعاء 3/4/2019، حيث فاز فريق مانشستر سيتي علي ضيفه فريق كارديف، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهم الأربعاء، علي ملعب الإتحاد في إطار مباريات الإسبوع 33 من مسابقة الدوري الإنجليزي، وبذلك الفوز يحتل فريق مانشستر سيتي، صدارة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي.

وأصبح رصيد فريق مانشستر سيتي، 80 نقطة بعد إحرازه الهدفين في مرمي فريق كارديف، وبذلك يكون مانشستر سيتي متفوقاً بفارق نقطة واحدة، عن فريق ليفربول منافسه اللدود، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 79 نقطة، الذي سيلعب اليوم مع ساوثهامبتون وعينة علي استرداد الصدارة، ويحتل فريق توتنهام المركز الثالث برصيد 64 نقطة، بعد تغلبه علي كريستال بالاس 2- صفر، وفريق تشيلسي حقق فوزاً ساحقاً علي ضيفه فريق برايتون بثلاثية نظيفة، ليحتل المركز الخامس برصيد 63 نقطة، متساوياً مع أرسنال صاحب المركز الرابع بفارق الأهداف.

ترتيب الدوري الإنجليزي

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