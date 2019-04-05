ساديو ماني ينافس على جائزة أفضل لاعب خلال شهر مارس

كتب: أحمد أبوعقيل
ينافس السنغالي ساديو ماني لاعب نادي ليفربول الإنجليزي على جائز أفضل لاعب خلال شهر مارس في تصويت PFA Fans.
ونشر الموقع الرسمي لنادي ليفربول صور لماني وطالب من الجماهير التصويت لصالح لاعبه.
أحرزماني ثلاث مرات في أربع مباريات في الدوري الممتاز في مارس ، مما ساعد على إبقاء الحمر في المنافسة على اللقب.
يواجه ماني لوكاس ديني وويلفريد نيدي وراهيم سترلنج وجيمي فاردي وآرون وان بيساكا للحصول على أحدث نسخة من الجائزة التي فاز بها آخر مرة في أغسطس.
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