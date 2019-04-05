سعد سمير: مباراة الاتحاد طريقنا للفوز على صنداونز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال سعد سمير مدافع النادي الأهلي، إنه ورفاقه سيخوضون مباراة صنداونز الجنوب إفريقي بروح عالية، مستشهدًا بما حدث في مباراة الاتحاد السكندري ببطولة الدوري.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا على صنداونز يوم السبت لحساب ذهاب الدور الـ8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا عند الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وأضاف سمير من خلال تصريحات في المؤتمر الصحفي الذي جرى اليوم الجمعة في جنوب إفريقيا: "مواجهة صنداونز سَتكون صعبة، مشددًا أنه سيخوض المباراة بروح عالية."

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وتمكن النادي الأهلي من الفوز على الاتحاد السكندري في أخر مباراة بالدوري والتي جرت يوم الثلاثاء الماضي، وحسمها رفاق علي معلول في الدقائق الأخيرة.

وأكمل سعد سمير: "سنبذل قصارى الجهد من أجل الفوز على صنداونز كما حدث في مباراة الاتحاد السكندري، والتي حسمها اللاعبون بـ"روح الفانلة الحمراء"، هذه الروح تبقى مورثا لجميع الأجيال منذ نشأة النادي عام 1907."

وواصل سمير أن لاعب الأهلي والجهاز الفني يحترمون لاعبي صنداونز والجهاز الفني، مردفًا أن الجميع جاهز وعلى قلب رجل واحد.

واختتم قلب دفاع الأهلي بالتأكيد على جاهزية عناصر الفريق لمباراة السبت بغض النظر عن هطول الأمطار.