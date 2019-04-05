لاسارتي: هدفنا الفوز على صنداونز رغم الظروف.. ولا مشكلة بشأن الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

أكد مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، أن مواجهة صنداونز الجنوب إفريقي غدا السبت في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا تعد مهمة للغاية، خاصة أنها تبقى خطوة مهمة في مشوار البطولة.

وأضاف لاسارتي في المؤتمر الصحفي للمباراة: "الأمور في دوري الأبطال تزداد قوة وصعوبة من دور لآخر، والأهلي الآن في ربع النهائي، وهناك 8 فرق وصلت لهذا الدور جميعها لديها نفس الرغبة والطموح للوصول للمربع الذهبي والفوز باللقب".

وأوضح المدرب أن سقوط الأمطار التي هطلت بكثافة على جنوب إفريقيا بداية من فجر اليوم لا تمثل أدنى مشكلة للأهلي، مؤكدًا جاهزية الجميع لتقديم مباراة جيدة وتحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق على استكمال المشوار الإفريقي بنجاح.

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وأشار إلى إن الأهلي أمامه 180 دقيقة فقط، هما مجموع مباراتي الذهاب والإياب أمام صنداونز، وأن الفريق يتطلع لتخطي هذه المرحلة، من أجل الصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتابع: "الأهلي يخوض مباراة كل ثلاثة أيام، حيث واجه الزمالك في ظروف صعبة، وبعدها خاض مباراة الاتحاد التي كان الفريق في حاجة ماسة لتحقيق الفوز بها، من أجل الاستمرار بقوة في المنافسة على لقب بطولة الدوري".

وأنهى لاسارتي تصريحاته مؤكدًا أن الجميع يبحث غدا أمام بطل جنوب إفريقيا عن تحقيق الفوز رغم كل الظروف المحيطة من أجل تحقيق الهدف المنشود بحصد لقب البطولة الإفريقية.