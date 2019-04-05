تقرير.. "100% أمام ساوثهامتون" تحفز صلاح لتجنب السيناريو الأسوأ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يقود الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول في مواجهة مضيفه ساوثهامتون في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة على ملعب سانت ميريز، ضمن منافسات الأسبوع الـ33 لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل صلاح وصافة هدافي بريميرليج برصيد 17 هدفًا بالتساوي مع زميله ساديو ماني وهاري كين وبيير إيمريك أوباميانج مهاجما توتنهام وآرسنال، خلف سيرجيو أجوير مهاجم مانشستر سيتي المتصدر بـ19 هدفًا.

نسبة نجاح 100%

يمتلك صلاح سجلا رائعًا بنسبة نجاح 100% أمام ساوثهامبتون، حيث سجل النجم المصري في جميع مواجهاته الثلاث التي جمعته بصاحب المركز الـ16 في الدوري الإنجليزي، مدونًا أربعة أهداف في المجموع.

وشهدت المباراة الأولى لصلاح أمام ساوثهامبتون، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي للموسم الماضي (2017-18)، تحقيق ليفربول للفوز بثلاثية نظيفة، وسجل الدولي المصري هدفين.

وفي مباراة الدور الثاني ضمن منافسات الجولة الـ27 لبريميرليج، فاز ليفربول بهدفين دون رد، ويدين الريدز بالفضل في هذا اللقاء إلى صلاح الذي سجل هدفًا وصنع الآخر.

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وخلال الموسم الجاري (2018-19) بالجولة السادسة من المسابقة، كرر ليفربول الفوز بثلاثية نظيفة، وسجل صلاح هدفًا.

تجنب السيناريو الأسوأ

يسعى صاحب الـ26 عامًا الليلة لكسر صيامه التهديفي الذي لازمه في آخر 8 مباريات بجميع المسابقات، وتسجيل أول أهدافه منذ زيارة شباك بورنموث في المباراة التي انتهت (3-0) لليفربول يوم 9 فبراير الماضي.

وغاب صلاح شهرين عن التسجيل بعد فشله في هز شباك مانشستر يونايتد وواتفورد وإيفرتون وبيرنلي وفولهام وتوتنهام في الدوري الإنجليزي، بجانب مباراتي بايرن ميونيخ الألماني في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ودوّنت تلك الفترة أطول صيام تهديفي لصلاح في مسيرته خلال آخر أربعة أعوام، حين غاب عن التسجيل لعشر مباريات متتالية مع روما الإيطالي في جميع البطولات، في الفترة من نوفمبر 2015 حتى يناير 2016.

صلاح بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها أمام لاتسيو في ديربي روما، غاب عن التسجيل وقتها في تسع مباريات بالدوري الإيطالي ومباراة باتي بوريسوف الروسي بدوري الأبطال، قبل كسر صيامه أمام ساسولو.

وأنهى صلاح ذلك الموسم (2015-16) بتسجيل 15 هدفًا وصناعة تسعة آخرين في 42 مباراة بجميع المسابقات، لكنه نجح خلال الموسم الجاري في تسجيل 20 هدفًا حتى الآن وصناعة 10 آخرين في نفس عدد المباريات.